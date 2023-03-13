台北花園大酒店為刺激消費，自即日起至6月30日止，於館內「花園thai thai」餐廳推出「泰饗吃生吐司系列套餐」 由泰籍主廚精心設計，經典泰式美饌結合潮流生吐司，包括黃咖哩吐司佐松阪豬、泰式水波蛋焗烤披薩、咖哩牛夾心吐司、泰式咖哩三重奏、雞肉起司蛋吐司及泰式鮮奶油吐司，任選以上兩款生吐司系列套餐只要500元。

天成飯店集團「Cosmos CLUB APP」自上線後，會員人數節節攀，加入會員每一筆消費都能享回饋外，自即日起至3月31日止，出示會員APP條碼於花園thai thai 不分平假日點任一系列餐點，加價199元即可享指定調酒飲品無限暢飲。餐檯上無限供應中西式、日式、東南亞等多達50道精選美饌的饗聚廚房，自即日起至三月底，出示會員APP條碼，享自助式午餐或晚餐4人同行1人免費，另加贈精選紅酒1瓶，每日限量手搖鈴私房創意料理、現點現做手工現做煙囪卷、DIY料理區、哈根達斯冰淇淋、經典飲料及各式啤酒暢飲等，帶領饕客味蕾遨遊增添異國風情。

花園thai thai品牌精神為翻玩與融合，將道地泰式料理融合討論度極高的日式生吐司，除有南洋傳統風味外，加入翻玩元素，呈現驚艷風貌，帶給食客驚喜與感動。「泰饗吃 生吐司系列套餐每套售價280元+10％，套餐除主餐外，餐點含200元內精選飲品任選一杯，主餐包括：泰式咖哩三重奏，酥烤金黃的生吐司磚，佐上以獨家比例與慢火工序熬煮的經典泰式咖哩醬汁，無論是濃郁滑順的黃咖哩，後勁香辣帶勁的綠咖哩，或層次豐富香且氣襲人的紅咖哩，滋味更顯無比誘人無比。