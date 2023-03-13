3月12日植樹節，南亞12日在台塑楊梅有機生態農場舉辦「千人種樹、後人乘涼」系列活動，預計在四場活動中號召旗下千名員工捲起袖子種樹減碳愛地球，落實環境ESG倡議！

此有機生態農場坐落在楊梅市區旁，面積達39公頃，其中20公頃自2002年開始造林，約種30,000棵樹。因為沒有人為的破壞開發，造就此處豐富的生物多樣性。有機農場是源於當時王氏昆仲創辦人所擘畫的綠色有機願景，希冀透過廚餘零掩埋、零焚化，繼而解決土壤酸化的問題，於焉而生。如今，這片因為有機種植而不用農藥的土地，自然可生產出健康無毒的蔬果，讓民眾食的更安心。

執行副總施宗岳表示，這不是一個新的構想，而是承繼台塑企業在這片純淨沒有污染的土地上已造林20餘年的成果。此次活動樹苗以光蠟樹、台灣櫸及楓香這三種為主，預估可創造出13,378公斤的儲碳量!

施宗岳表示，光蠟樹不只是減碳能力班的資優生，更是獨角仙的最愛!台塑楊梅有機生態農場於日前受贈已故生態達人陳仰聖先生珍貴的150盒昆蟲標本，農場未來也計畫設置昆蟲標本展示及陳仰聖紀念空間，搭配南亞所種下的光蠟樹，未來此區會成為大小朋友都很喜歡的獨角仙生態專區，也預計成為北台灣重要的環境教育據點!

施宗岳表示，透過植樹，南亞員工也學習環境教育知識，同時集結眾人的力量，共同守護大自然! 此次植樹月活動除了在健康的有機農場上選用對的原生樹種外，還特別委託企業內的台朔環保科技公司，在活動結束後，能持續用心照護並且監測這些樹苗們。