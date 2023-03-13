任家萱（Selina）2022年初認愛小7歲的圈外男友「小徐」，日前2月14日西洋情人節她更在臉書公開放閃，曬出與男友的合照「情人節快樂」，感情看起來相當甜蜜，而今（13日）她在廣播節目正式宣布懷孕，寶寶小名為小腰果，消息一出許多粉絲前來祝賀。

任家萱近期開設Podcast節目《迎任而解》，13日她在節目中宣布懷孕消息「的確我要當媽媽了，我真的要當媽媽了，這是我人生中非常不可思議，很美好的一個事情，所以我選擇第一時間跟你們分享，把這份喜悅分享給你們」，並透露肚子裡孩子小名為「小腰果」，接著她解釋小名的由來是，去年到越南時印象最深刻的就是腰果「而我在去越南的時候，應該就已經懷孕了，我就覺得這應該是一個緣分吧，所以我就想要取名小腰果，因為現在還不知道性別」。

接著，她表示，跨完年時覺得胃不太舒服，隔幾天後她想說測一下，沒想到竟出現兩條線「覺得我眼花有這麼嚴重嗎？這是怎麼回事？」當下她立刻打給男友幫忙買不同牌子的驗孕棒測試，之後陸續測出確定懷孕後，她當下直接淚崩直呼「我要當媽媽了，真的就哭了」。

對此，好姊妹田馥甄也表達祝賀「疫情期間最美好的兩條線！生命是天賜的禮物，覺得驚喜又美好，同時驚嘆老婆的身體也太青春健康了吧！很期待新生命的到來」至於Ella目前跟家人渡假休息中，知道的當下非常的激動和感動「非常的為老婆感到開心，深信這是上天賜給她的禮物，很期待新生命的到來。現在只想大唱：歡迎來，這美麗新世界，讓感動，一個一個實現，好開心」。

事實上，自Selina與男友交往以來，因對方為圈外人，所以Selina希望可為對方保留私人空間，才遲遲不願曝光男友的真面目，沒想到先前兩人與任爸任媽一起到陽明山踏青時，任爸任媽開心到在微博放上小倆口的合照，忘記幫小徐打碼，意外讓小徐的真面目曝光，雖然照片隨後遭刪除，但卻早已在網路上瘋傳。