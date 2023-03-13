因「線民案」退出民進黨的無黨籍立委黃國書是否再戰2024？近日引發地方政壇議論，選在民進黨立委初選登記前1周，黃國書今天在臉書宣布，要為當年犯下的過錯再一次向社會道歉，也「將遵守承諾，不再參選立委連任」，呼籲民進黨照既定的初選提名機制走。

民進黨選對會將在本周三開會討論立委選舉布局，近日台中基層不斷有人大動作呼籲黨中央將黃國書列入初選民調，憂心若提名別人，綠營可能會因此失去這一席，而黃國書日前也對外表示，他有責任替民進黨守住這一席。而前立委謝欣霓則透過臉書發文，認為民進黨不應該為了派系利益，而卡現任的議員參選。使得民進黨是否該禮讓黃國書參選2024的爭議持續發酵。

不過，黃國書稍早再度強調，自己將遵守承諾，不再參選立委連任，也請民進黨中央無須為我特別考量，就照既定的初選提名機制走，他也呼籲支持自己的地方鄉親，2024大選將至，懇請全力相挺民進黨提名的總統及立委候選人，「一起為台灣打拼，謝謝大家！」