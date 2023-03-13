獲得奧斯卡獎提名的奈及利亞歌手提姆絲（Tems）盛裝出席，但由於高聳的白紗領擋住了其他賓客的視線，而在社群媒體上被狠批了一頓。

奧斯卡金像獎頒獎典禮3月12日（台灣時間13日）登場，她搶盡風頭，受到高度關注——起碼對坐在她身後的來賓是如此。

據《紐約郵報》（New York Post）12日報導，獲得奧斯卡獎提名的奈及利亞歌手提姆絲（Tems）盛裝出席，但由於高聳的白紗領擋住了其他賓客的視線，而在社群媒體上被狠批了一頓。

提姆絲因《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）的主題曲「Lift Me Up」獲得提名「最佳原創歌曲」（Best Original Song），當天她穿了一身白禮服，只見蓬鬆的白紗環繞的她的上半身。

Oscar nominee Tems slammed for ‘rude’ view-blocking outfit https://t.co/y9RJnkwWJM pic.twitter.com/q5k7nS65XE — New York Post (@nypost) March 13, 2023

儘管她在紅毯上令人讚嘆不已，但對那些坐在她身後的來賓而言，卻簡直令人受不了。提姆絲在觀眾席中「高人一等」的照片在推特（Twitter）上瘋傳，吸引來數以十萬計點閱。

有人推文說：「想想你等了一輩子，想要出席奧斯卡獎頒獎典禮，最後卻坐在一堆層雲（stratus cloud）後。」還有人直接批她「粗魯」，遮住了其他來賓的視線。此外，有人推文說，「我想有人在那堆白紗後根本看不到節目」。

不過，提姆絲的粉絲卻反嗆道：「要是你坐在提姆絲這種偉人身後，那也許你根本沒那麼重要。」還有粉絲說，坐在這位美女後面，其實也不會錯失太多。