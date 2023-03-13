美國二家區域性銀行上周接連倒閉，先是專門服務加密幣產業的Silvergate在8日盤後宣布關閉業務並進行清算，接著是服務新創科技公司的矽谷銀行（SVB）擠兌，遭美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，分析師指出還有10家區域性銀行可能瀕臨危機，恐慌指標VIX指數3月9日～10日二天飆漲29.78％，反映市場避險需求的美國十年公債殖利率大跌29.26 bps（殖利率與價格反向）。

而國內黃金、白銀ETF也快速反應，期元大S&P黃金盤中上漲於逾3％、 期元大道瓊白銀更達4％，至於期元大黃金正2漲逾6％。

投信法人分析，區域性銀行陷入危機的主因在於聯準會的超鷹派升息政策導致的長短期利率倒掛現象（短期利率高於長期利率），這些銀行通常採取借短（存款）支長（放款）來賺取利差。

然而暴力升息使短天期利率飆升幅度遠高於長天期利率，例如2021年2月底，2年債利率僅0.13％，10年債殖利率為1.4％，但是在SVB倒閉前夕，2年債利率高達5.07％，比10年債的3.99％高出1.08百分點，入不敷出的結果導致銀行無力支撐。

在SVB倒閉之前，高盛分析師預期美國聯準會（FED）會一路升息到7月，最高利率預期調升至5.5％～5.7％；貝萊德固定收益投資長更是預期利率升到6％的可能性提高。不過，根據CME FedWatch Tool最新估算，市場預期升息將在5月提前終止，最高利率5％～5.25％僅比現在高2碼。

不僅金融風險發生對於黃金的避險需求增溫，若能提前終止升息，更可望提升黃金評價。統計自1988年以來的5次升息循環，在最後一次升息後的3個月，黃金有4次上漲，上漲機率80％，最大漲幅達10.1％；價格更為活潑的白銀期貨，最大漲幅更有20.6％。

投信法人指出，在經濟與金融風險逐漸升高，且升息漸趨終點的情況下，建議投資人可留意黃金、白銀等貴金屬的投資價值，不過，升息末端投資情緒易受各項數據影響而造成市場波動，投資前要注意風險。