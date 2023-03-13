界面新聞報導，一位Temu內部人士證實了上述消息，並表示其他的歐洲國家也在籌備中，未來非洲、拉美等地區同樣是Temu的拓展目標。

去年9月，拼多多正式在北美地區上線Temu。據官方披露的資料顯示，自上線至今，Temu平台上的女裝、小家電等熱銷產品已經實現單品日銷1萬件，單店日銷超過3萬單。

今年以來，Temu持續保持著拼多多的「創業」速度，SHEIN已經感受到壓力。

據媒體報導，Temu當前在美國包裹數已經超過SHEIN。另據路透消息，去年12月，SHEIN在美國伊利諾州北區地方法院對Temu提起訴訟，指控Temu簽約社交媒體網紅，讓他們在推廣Temu時對SHEIN做出「虛假和欺騙性陳述」。Temu發言人對此回復稱公司堅決否認所有指控，並積極捍衛自己的權利。

不過，上述Temu人士表示，短期內Temu的目標是超越競爭對手SHEIN，但作為全品類平台，其全球擴張的最終目標是亞馬遜。

對於拼多多為何能做到快速擴張，業內人士表示，僅在招商層面，例如其他海外平台招商都要求商家有跨境經驗，但拼多多對商家幾乎也沒有經驗要求，重點的KA商家都是點對點對接。

Temu採用了拼多多前期玩法，流量大、行銷策略快狠準、以店鋪的形式呈現，而且開通了JIT（及時生產系統）方便商家上款、測款。在後端，Temu目標是一店賣全球，即店鋪評分達標的會直接同步，無需賣家額外操作，已同步的商品直接會有新一輪的增量市場流量加成，這對商家來說吸引力不小。

就在今年2月剛剛過去的北美Super Bowl上，Temu「像億萬富翁一樣購物」的30秒廣告在海外觀眾面前亮相2次，直接帶來了Temu的谷歌搜索量與全球關注度飆升。

截至目前，Temu在App Store購物榜、Google Play購物榜中分別霸榜多日，新增下載量超過4000萬。拼多多跨境電商業務相關負責人表示，為了助力中國製造業一站銷全球，在Temu正式登陸澳洲後，已在北美市場上線的國內製造業產品，也將同步進入澳洲市場。

此外，拼多多稱將對出海的製造業企業提供全方位的基礎設施服務，包括國內外倉儲、跨境物流以及售後服務等，為製造企業打通「全鏈」的跨境通道。