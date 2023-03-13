考量農業人口老化及產業需求，青年從事農業生產的相關智慧農機具、電子商務行銷等所需資本支出日漸增長，桃園市推出全國最優惠的「青農友善創業$500萬元免息貸款」優惠政策，盼鼓勵更多青年投入農業、提高農業生產，進而讓產業升級。

農業局表示，至今辦理10屆青年從農輔導，培訓出來的青農學員共計348人，培訓期間提供農業基礎訓練及農場實務操作，今年更導入智慧農業專業課程與運用，協助建立科技創新產銷模式、有效提升產品價值，期待透過計畫輔導及資源挹注，讓台灣農業邁向年輕化及高競爭力，今年青農友善輔導計畫已開放報名，申請截止日期延長至31日，鼓勵有志從農的青年朋友踴躍參與。

市長張善政說，若要解決台灣農業的困境，必須要提升產業思維及科技技術，在農業資訊化的基礎上進一步貫徹「智慧農業」，透過引進先進科技投入農業機械的研發，普及大數據及智慧化管理，讓產銷更順暢並降低人力需求，提高農業生產力。

為此市政透過加碼「桃園市青農友善創業貸款利息補助」，鼓勵青農引進農業機器人、無人機、AI等智慧農業的新應用，提供其從事農業相關所需資本支出及周轉金，減輕從農的經濟負擔。市府配合農委會青年從農創業貸款提高補助額度，一般青農的5年免息最高貸款額度由200萬元提升至500萬元，專業輔導（百大）青農的5年免息最高貸款額度則從500萬元提升至1000萬元。

農業局長陳冠義補充，申請人須向市內各農會信用部或農業金庫申辦青壯年農民從農貸款核准，自112年1月1日起依其自行繳納利息情形，於每年10月25日前向桃園市政府申請補助，補貼期限為原核准貸款時間起算5年，每年提出申請。桃園市青農友善創業貸款利息補助政策目前是「全台最優」，盼能提供青農創業更好的資金友善，減輕青農負擔並協助產業升級改善。