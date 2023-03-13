江淑芬表示，將研擬地方自治法規訂定相關申請規範及罰則。(江淑芬提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣溪州鄉長江淑芬13日親自帶著清潔隊到各大路口拆除，她說有些廣告上的電話甚至已經變空號，將研擬地方自治法規訂定相關申請規範及罰則。。(江淑芬提供／吳建輝彰化傳真)

有些廣告只剩下竹架，上頭的廣告帆布早已遭吹散。。(江淑芬提供／吳建輝彰化傳真)

竹木造鷹架廣告興建成本低廉，深受建商喜愛，不過許多建商搭建廣告並未申請，廣告結束後甚至「射後不理」，獨留竹架在路口風吹日曬，彰化縣溪州鄉長江淑芬13日親自帶著清潔隊到各大路口拆除，她說有些廣告上的電話甚至已經變空號，將研擬地方自治法規訂定相關申請規範及罰則。

有不少的建商利用大樓樓頂、建築基地等，用竹竿搭設鷹架廣告，甚至在路旁電桿、紅綠燈等大路口就搭設起來，許多建商沒有經過申請，趁著暗夜偷偷搭件，廣告期結束後，甚至也不拆除，大型竹架就這樣矗立在路口，十分危險。

江淑芬表示，今天清潔隊在溪州幾個重要路口拆除多個大型看板，照理說要懸掛看板要向主管機關申報，有些廠商直接在十字路口等醒目的路段架設，嚴重影響交通安全，過去因廣告遮擋導致用路人受傷的案件層出不窮，因此主動派員拆除。

江淑芬說，很多建案廣告商在銷售房屋期間，未跟公所登記逕自就地安置廣告看板，明顯已經觸法，甚至在房屋銷售後未盡其職責進行拆除工作，有些廣告看板上電話甚至已經變空號，經過長時間風吹日曬，很多廣告架竹竿壞損，已經嚴重影響用路人安全，將與代表會研擬地方自治法規訂定相關申請規範及罰則。