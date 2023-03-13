市面上許多女性內褲常常會在中間縫一個蝴蝶結，有網友好奇除了美觀外，有什麼用意嗎？在網路上掀起討論，有網友指出，在幾世紀以前沒有電的時代，早晨女性在昏暗中穿衣服，有蝴蝶結能方便辨識內褲哪邊是正面，避免穿反。

英國《鏡報》報導，女性內褲的褲頭處常縫上一個小蝴蝶結，大部分人都以為只是為了美觀，但其實這蝴蝶結作用比想像中大，美國論壇Reddit曾有網友發文問，為何這麼多內褲的正中間都有小蝴蝶結，這傳統從哪裡來的？引起大家熱議。

其中有網友解釋，現代女性內褲縫蝴蝶結是因為可愛、有女人味，能喚起純真，但在幾世紀以前，沒有電的年代，婦人早晨起床要在黑暗中匆忙著衣，內褲縫上蝴蝶結，能容易分辨哪邊是正面。

答案出爐後，許多網友大吃一驚，紛紛留言：「一直想知道那該死的蝴蝶結是幹什麼用的。我總是覺得它們有點愚蠢，原來是方便分辨正反面以利穿著」，但也有人提出不同意見，認為內褲有蝴蝶結有「象徵拆開禮物，增加愛愛時的情趣」，還有內衣廠商指出，「內褲上的蝴蝶結又叫做『花仔』，一來是造型設計，二來是區分男女款產品」。