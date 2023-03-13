今年將視訊服務從地點延伸到雲端服務，將不再受地域限制，只要手機或電腦就能線上報稅。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣地方稅務局雲端視訊服務今年3月正式啟動，民眾報稅可以免出門，在家透過手機或電腦視訊驗證、上傳文件、電子簽名等，相關稅務文件就會傳送到電子信箱，全程無紙化，不僅不用到稅務局人擠人，減少人與人接觸，還能節能減紙愛地球。

彰化地方稅務局表示，稅務服務除了到地方稅務局外，全縣鄉鎮市公所、地政事務所也能申辦稅務文件，歷年視訊服務件數超過19萬件，其中9成來自偏鄉服務，免除民眾舟車勞頓報稅，深獲民眾肯定。

而今年將視訊服務從地點延伸到雲端服務，將不再受地域限制，只要手機或電腦就能線上報稅，而高齡鄉親也不用擔心，服務人員可代填線上申請書，同樣不需出門、不用憑證，就能快速取得電子稅務文件。

稅務局強調，包括房屋稅及娛樂稅等申請案件，稅務局也提供「視訊現勘」的服務，取代過去現場實地勘查的繁複流程，大大減少人與人接觸。民眾若有相關疑問，可撥打免費服務電話，0800-476969洽詢。

而今年財政部公告「111年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，去年出售適用舊制房屋、今年5月報稅適用，有半數左右行政區調高所得標準，像是彰化二林今年就調高5個百分點，意味適用案件稅負可能增加。