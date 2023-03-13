雖然民間擔心缺電，一直有聲音反對核二除役，但蔡政府推動「減核」的決心寸步不讓，更預計要在2025核電歸零，而核二廠2號機也將在明（14）日除役並不再發電。對此，PTT鄉民今（13）日在網路熱議電力問題，有網友說「各地小動物瑟瑟發抖中」；也有人指出，如果政府祭出需量競價時已經代表是缺電了。

工商協進會理事長吳東亮今年初才表示，台積電赴日投資所在九州，當地用電無虞，其中一項原因是區內有4座核電廠運作，供電也相對充裕且便宜，呼籲政府讓台灣核電廠延役，不但電價可能漲幅會小一點，電量供應也會讓業者更安心。但經濟部長王美花旋即回應，核電廠依法要停機，目前燃料棒也沒有地方可以儲存，因此停機是勢必得停。

由於核二廠2號機明日就要除役，PTT上的鄉民疑問，「是不是後天就會開始頻繁跳電啊？」但有網友斬釘截鐵地回答不會，並強調台電有一個手段可以解決缺電問題，之前每年都在使用，就是「需量競價」。他解釋，每次到缺電時，台電會倒付錢給用電大戶，請用電企業們減少用電，這樣就可以不限電了。

該網友表示，注意這不是對企業限電，而是企業自願拿錢減少用電，所以政府才會說不缺電，「雖然祭出需量競價時已經代表是缺電了」另據台電官網顯示，「需量競價」是開放用戶把節省下來的電回賣給台電，由用戶出價競標。減少用電回饋價格之訂定，從供給端決定轉變為需求端自行報價。

其他網友看到這篇解決缺電的文章，也紛紛表示「花錢叫對方不要開工，真聰明」、「負債累累的台電，還真是有錢呢？」、「真的是非常感謝，超前部署廢掉核四的貪腐阿扁，還會驕傲的吹噓是他的政績呢？」、「現在缺水，又少一種發電方式，怕爆！」、「電價到最後肯定是轉嫁到消費者身上」、「人民就冤大頭阿，省電還沒錢拿耶」、「欸對，都差點忘記這個大絕招了」。