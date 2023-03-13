大陸總理李強今表示，中美經濟你中有我、我中有你。（摘自新華社）

大陸國務院總理李強13日出席中外記者會並回答中外記者提問。針對中美關係，李強直言，中美經濟你中有我、我中有你，彼此都從對方發展中受益；中美合作大有可為。

李強指出，有關中美關係的具體問題，前幾天秦剛外長在記者會上已經作了全面的闡述，我不再重複。我想說的是，當前重要的是，要把習近平主席與拜登總統去年11月會晤時達成的一系列重要共識轉化為具體行動和實際方案。

李強說，我知道在美國國內這幾年有人炒作中美兩國「脫鉤」論調，有時候還比較熱，但我不知道到底有多少人在這種炒作中真正受益。據中方統計去年中美貿易額已高達近7600億美元，再創歷史新高。中美經濟你中有我、我中有你，彼此都從對方發展中受益。

李強稱，我去年很長時間在上海工作，那裡有7萬多家外資企業，我也有很多機會與包括美資在內的外企高管接觸交流，他們都跟我說，看好上海、看好中國，世界應該合作。「他們都認為合作才能共贏。這些都表明，中美可以合作、應該合作，中美合作大有可為，圍堵打壓對誰都沒好處。」

李強強調，對外開放是中國的基本國策，「不管外部形勢發生什麼變化，我們一定堅定不移向前推進」。