現行水價長期「一國兩制」，台北最高費率可達20元，但是台北以外每度最高僅12.07元，即使今年耗水費上路仍有相當落差。立委認為，課耗水費力道太小，無法解決台水長期虧損，要求做檢討。經濟部長王美花說，旱災巡視各地水情，都有收到類似反映，她承諾2個月內會針對台北自來水處與台灣自來水公司水價不同提出檢討告。

民進黨立委林岱樺今天在經濟委員會表示，台灣水價低廉，台水跟北水處兩邊水價結構不太一樣，今年雖開始實施耗水費，仍舊不平衡。像台水針對高耗水用戶每度均一價才12.07元，即使加耗水費也才15元，跟北水處還是有落差。而這也導致台水公司連年虧損，負債900多億元，要求做檢討。

王美花對此承諾，會來做討論，2個月內會提檢討報告。她也說，旱災到各地巡視水情，包括立委等各界對台水、北水水價不一都有反映。

至於北水與台水價格如何統整 ？她強調，2月耗水費才上路，且現在耗水費是9000度以上開徵，跟北水處（高用水戶級距）也有落差。經濟部會看上半年大用水戶用水（變化）數據，用細緻數據和最近廠商使用再生水狀況，再來做水價機制檢討。