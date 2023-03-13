預定落腳台南市東區的國立科學未來館，從前市長賴清德時代規畫的小巨蛋，至今不僅興建經費從28億多元，一路膨脹到79億多元，還因經費由公費支出或採用促參方式由民間興建仍搞不定，導致興建案遙遙無期。立委陳以信及台南市議會國民黨團13日痛批「選前騙票、選後跳票」，要求賴清德道歉。市府教育局回應說，此案一直都在推動中，但因國立科學館希望打造成為東南亞指標性的科學館，因此經費才會增加。

陳以信攜手國民黨團書記長蔡育輝及議員王家貞、林燕祝、許至椿、蔡宗豪、蔡淑惠、李中岑、方一峰等人，今天聯合舉行「孵了十二年的蛋，孵不出一個蛋，台南果真『缺蛋』！」記者會。

王家貞認為，賴清德在台南擔任7年多的市長，對鄉親許過很多承諾；其中，鄉親最期待的就是在東區副都心9.8公頃土地上規畫的小巨蛋。沒想到，賴清德居然跳票，經鄉親抗爭後，他在擔任行政院長時，又說要在這塊土地規畫國立科學未來館，但日前接連2場促參公聽會都臨時取消。

陳以信也痛批賴清德沒有誠信原則，指賴清德於市長任內對台南鄉親開出小巨蛋政見跳票，擔任行政院長又拋出興建國立科學未來館的支票，但12年了，科學未來館的預算也從20多億元暴增到近80億元，大家都擔心會不會成為「第二個新竹棒球場」？

陳以信還說，賴清德是未來的民進黨總統提名人，對人民承諾的重大建設政見卻一再跳票，為何不見民進黨立委出面監督？賴清德的誠信道德原則及標準在哪裡？賴清德做不到對人民的承諾，請先道歉，不要急著選總統。

許至椿表示，一個城市的重大建設不應分黨派，不論是小巨蛋或科學未來館，都能提升台南與國際接軌，如今土地有了，錢也不缺，問題就在要不要做而已。

林燕祝也說，民進黨執政說要利用促參條例興建科學未來館，市長黃偉哲則希望以公務預算來做；賴清德既是民進黨副總統，又是黨主席，更要參選下屆總統，卻在小巨蛋及科學未來館等建設都跳票，6都中就台南什麼都缺，賴清德有甚麼資格選總統？

蔡宗豪指出，去年3月農委會還信誓旦旦說不會缺蛋，如今人民想天天吃蛋卻成了奇蹟；民生缺蛋，建設也缺蛋，小巨蛋若沒有跳票，台南市的發展已進入更提升的新階段，賴清德說「信賴台灣」卻政治跳票，誠信何在？

蔡育輝更痛批民進黨是典型「選前騙票，選後跳票」的政黨，既然賴清德在市長任內的小巨蛋跳票，請先道歉；賴清德欠台南人一個小巨蛋，科學未來館更遙遙無期，黨團認為賴清德誠信出現重大問題，沒資格選總統！