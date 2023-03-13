日本超人氣健身網紅「Bigarm」（志村勝洋）因擁有壯碩結實的健美身材，加上經常在網路上分享健身資訊，以及自己健身的過程而受到大批網友的矚目。而過去曾坦承使用類固醇增長肌肉的他，近日傳出突然在3月11日過世，享年46歲，讓網友們相當震驚。

根據日本媒體的報導，Bigarm的IG的貼文上突然發出全白圖，表示「我的兒子，Bigarm也就是志村勝洋於3月11日0時29分去世了。這一切發生得太突然，我們還陷在悲傷當中。我兒子生前受到大家的支持，謝謝大家，真的很感謝」而寫下段文字的正是Bigarm的母親，但文中並沒有特別寫出Bigarm的死因。網友們看到貼文後也相當震驚。

事實上，本名志村勝洋的Bigarm從2016年就開始積極經營YouTube頻道，分享健身的相關資訊及鍛鍊時的成果影片，他也曾在影片中公開坦承自己為了長肌肉，曾施打俗稱蛋白質同化劑的「同化類固醇」（Anabolic steroid），讓手臂肌肉增長至60公分左右長達21年之久，他更因此被網友封為「擁有日本第一上臂的男人」。但他在2022年12月10日便宣布不再使用類固醇，並表示「肌肉量雖然會日漸減少，但是為了健康我不後悔。」而他的頻道在最後一次更新是在11日前，因此不少網友懷疑他的死因是與過度使用類固醇有關，意外引起熱烈討論。。