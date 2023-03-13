受到美股上周五大跌衝擊，台積電今天走低，一早最低來到509元跌4元，但隨著美國聯準會將出手救矽谷銀行儲戶，美股電子盤應聲大漲，亞股也同步強彈，台股加權指數更在電子權值龍頭股急拉下，由早盤的最低15,349點大跌177點，急拉翻紅至最高15,560點上漲34點，拉升約200點。

除了台積電、大立光二檔即將除息股逆轉勝翻揚外，其他大型權值股包括中華電、中租-KY、中鋼、長榮、南亞、鴻海、日月光投控、和泰車、台塑化等電子及傳產股都聯袂大漲。