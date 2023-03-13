受到美股上周五大跌衝擊，台積電今天走低，一早最低來到509元跌4元，但隨著美國聯準會將出手救矽谷銀行儲戶，美股電子盤應聲大漲，亞股也同步強彈，台股加權指數更在電子權值龍頭股急拉下，由早盤的最低15,349點大跌177點，急拉翻紅至最高15,560點上漲34點，拉升約200點。
除了台積電、大立光二檔即將除息股逆轉勝翻揚外，其他大型權值股包括中華電、中租-KY、中鋼、長榮、南亞、鴻海、日月光投控、和泰車、台塑化等電子及傳產股都聯袂大漲。
蘋果雙王–台積電（2330）及大立光（3008）即將於本周四（16日）除息，每股預計各除息2.75元及46元，今（13）日股價同步由黑翻紅，除息行情展開加溫；有意參與除息的投資人，最晚本周三是最後買進日。
受到美股上周五大跌衝擊，台積電今天走低，一早最低來到509元跌4元，但隨著美國聯準會將出手救矽谷銀行儲戶，美股電子盤應聲大漲，亞股也同步強彈，台股加權指數更在電子權值龍頭股急拉下，由早盤的最低15,349點大跌177點，急拉翻紅至最高15,560點上漲34點，拉升約200點。
除了台積電、大立光二檔即將除息股逆轉勝翻揚外，其他大型權值股包括中華電、中租-KY、中鋼、長榮、南亞、鴻海、日月光投控、和泰車、台塑化等電子及傳產股都聯袂大漲。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。