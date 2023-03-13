人民幣兌美元在岸價最新報6.8690元，較上日下午4時30分收報6.9653元，漲963基點（bp）或1.38％；較晚上11時30分最後成交價6.9195元，升505基點。
離岸價（CNH）亦升破6.87，高見6.8645元；最新報6.8693元。
官方13日開出的中間價報6.9375元，較上日報6.9655元，上調280基點或0.4％，創近一周新高。
在岸人民幣（CNY）13日早盤狂飆，最新升破6.87元，升近千點，升幅1.38％，創近兩周新高。
人民幣兌美元在岸價最新報6.8690元，較上日下午4時30分收報6.9653元，漲963基點（bp）或1.38％；較晚上11時30分最後成交價6.9195元，升505基點。
離岸價（CNH）亦升破6.87，高見6.8645元；最新報6.8693元。
官方13日開出的中間價報6.9375元，較上日報6.9655元，上調280基點或0.4％，創近一周新高。
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