電腦斷層掃描發現，患者大腸被腫瘤堵塞。（新泰醫院提供）

排便不順要當心！新北新泰醫院近期接收1名60歲患者，他在過年前連續便秘2周，於是先到診所就醫，並服用軟便藥物治療，不過症狀並沒有獲得改善，後來又出現腹部脹痛，前往醫院急診室求診，經電腦斷層掃描才發現竟是大腸腫瘤將腸道堵住，幸好經過緊急手術後，現在已經康復出院。

新泰醫院急診室主任曾毓淇表示，雖然便秘是許多人常見的問題，通常與水份、蔬果攝取不足有關，但如果是突發性的長時間便秘或是便量減少，平日也沒有定期作大腸鏡檢查的民眾，就必須提高警覺，因為很有可能是大腸腫瘤堵塞腸道所造成。

內視鏡中心主任江承翰也表示，大腸癌是目前台灣最多人罹患的癌症，而且有超過九成的比例是50歲以後才發現，不過隨著預防醫學的發展，早期診斷出大腸癌的個案有逐漸增加的趨勢，年紀下修到40歲，甚至也有30歲的民眾被早期診斷出大腸癌。

負責替患者開刀的新泰醫院院長黃銘德則說，為了排除大腸癌造成的腸阻塞，通常會先將腸道接到腹部做一個臨時造口，或是使用金屬支架先撐開堵塞部位，待身體調養好之後，再進行腫瘤切除手術。

江承翰補充：醫院引進大腸金屬支架技術，可以協助患者迅速緩解堵塞症狀。其原理類似心臟血管支架，將支架放在阻塞部位，以彈力將腸道撐開。等大腸消腫後，再進行腹腔鏡手術將腫瘤切除。比起傳統人工肛門手術，照顧上已方便許多。

不過醫生還是提醒，並非所有大腸堵塞都能放金屬支架，例如腫瘤部位如果太靠近肛門，就不適合放支架。民眾在就醫師應該跟醫師詳細溝通，共同討論出最適合的治療方法。