中國積極發展電動車產業，瑞銀（UBS）發布報告指出，中國正擴大開採鋰礦這個電動車電池關鍵礦物，預計中國到2025年，將占全球鋰供應的3分之1左右。

美國財經媒體報導，瑞銀預估，到2025年，中國控制的鋰礦產量將大幅提升，將從2022年的19.4萬噸，一舉增加至70.5萬噸。中國的鋰礦供應量占比，也將從去年24%，提升至約32%左右。

報導指出，全世界各國為了確保有足夠的鋰礦可用，無不卯足全力競相爭奪，像是美國就想優先拿到控制權，而中國擁有全球最大新能源汽車市場，對鋰的需求更是迫切。

而中國要增加鋰礦產量，還包括從鋰雲母提煉出材料，報導提到，20年前，從鋰雲母提煉出鋰的品質較差，又有嚴重汙染以及成本昂貴等負面批評，但中企這幾年強化研發科技後，包括汙染性以及成本都跟著大大降低，預估到2025年，中國鋰雲母的鋰供應量將提高至少3倍，將從去年的8.8萬噸增加到28萬噸，占全球供應的13％。