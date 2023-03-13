立委何欣純13日上午親自來到太平服務處發送枇杷，更現場教授枇杷正確吃法。（潘虹恩攝）

台中市立委何欣純祭出500盒枇杷感謝球隊、球迷，13日上午親自來到太平服務處發送枇杷。 （潘虹恩攝）

中華隊12日於世界棒球經典賽A組預賽不敵古巴，無緣前往東京。民進黨台中市立委何欣純祭出500盒枇杷感謝球隊、球迷，13日上午於太平及大里服務處分別送出250盒枇杷回饋民眾。何欣純說，這次球賽球員努力奮戰、球迷用力喊聲，今天送枇杷讓大家「顧喉嚨」。

枇杷於13日上午11時發送，許多民眾10點多就前來領取號碼牌等候，何欣純也親自來到太平服務處。她說，世界棒球經典賽台灣隊所有球員都打得非常精采，奮戰不懈的精神讓球迷印象深刻，在世界許多媒體的轉播下，台灣球迷認真加油的景象成為焦點、記憶猶新，大家不斷吶喊、起立唱歌，今天發送枇杷回饋球迷，讓大家「顧喉嚨」。

何欣純說，去年冬天低溫造成寒害、再加上少雨狀況，枇杷開花結果的數量減少，目前也正值採收期的開始，因此特別委請太平在地農民將枇杷鮮果新鮮現摘、裝盒，今天一早就趁枇杷新鮮發送，讓球迷朋友一嚐台中在地枇杷好滋味，也支持在地農民。

何欣純說，台中市可說是棒球之都，不但洲際棒球場符合國際賽事標準、規模大，在這幾場比賽中台中球迷的熱情吶喊、歡呼雷動都讓大家都印象深刻。雖然對戰古巴沒有贏，但球員努力奮戰、球迷嘶喊加油，因此不減量，維持500盒回饋給球迷，盼大家繼續為台灣加油，讓國球在大家支持下更發展更厲害。

何欣純也說，看到張育成落淚相當感動，這次棒球比賽張育成回國奉獻專業，他的打擊令人驚艷，連續好幾次安打，甚至奪下好多分數，是台灣之光，全台灣的人民都深深感動，為張育成感到光榮、驕傲，未來會持續為他加油。

今日發送枇杷，11時準時開始，短短10分鐘就發送完畢，可見民眾熱情。排第1位的賴奶奶說，今天早上10點多就過來等候，要給何欣純及台灣球隊支持，另1位彭女士則說，她每天都守在電視機旁邊看球賽，可惜無法前進日本，但會持續為中華隊加油，今天來領枇杷，一方面支持球隊、一方面也支持在地農民。