高雄水情嚴峻，市長陳其邁說，要把洪水資源化與增加伏流水，來確保用水無虞，同時也希望民眾節約用水。未來會視下雨狀況調整水情燈號。

陳其邁說，水情現在是黃燈，隨時有可能會再調整。從水資源開發，希望一方面加速里嶺伏流水工程，已經準備發包工程，希望能加快，可以增加10萬噸。在中上游增加伏流水9至15萬噸，未來總共有25萬噸。再加上地下水源，可以增加至125萬噸。

陳其邁說，目前平均高雄每天用水是140至150萬噸，如果有125萬噸的伏流水與地下水，相對來說在備用水源會更安全。

其次，是要把洪水資源化，在河床高川地，希望把地下水儲存至地下，可能要做一些水池或滯洪池的概念設施，可以儲存地下水。以及在地滯洪、在河床外對閒置或沒有耕作的土地，可以用來儲存地下水。透過洪水資源化與增加伏流水來確保用水無虞。

陳其邁也指出，短期來看，三月底每天的川流量是6.1 CMS，跟前年大旱的6.6 CMS差不多，歷年來平均是20 CMS。水情嚴峻，要超前部署。四月中也會評估，在緊急的供水狀況能否再補強。目前農作是本田期，比較沒有用到水，未來的抽穗期，在四月中左右會用比較多的水，將會視情況調整。他也呼籲民眾節約用水。