「第95屆奧斯卡金像獎」頒獎典禮台灣時間今（13日）上午落幕，亞裔大發光，《媽的多重宇宙》入圍11項，最後奪下包括最佳影片等7項大獎，成為本屆大贏家，楊紫瓊創下首位華裔奧斯卡影后的新歷史，關繼威則不負眾望，成為第2位奪得最佳男配角的華人影星，雙導演之一的關家永父親是香港人、母親是台灣人，他也是繼李安、趙婷後第3位拿下最佳導演的華裔導演。

《媽的多重宇宙》以亞裔移民家庭的親情故事顛覆多重宇宙世界觀，只花2500萬美元（約7.5億台幣）拍攝，卻小兵立大功，拿下包括最佳影片、導演、女主角、男配角、女配角、原創劇本、剪輯共7項大獎。台裔美籍製片人王慶在台上幽默引用片中台詞，感謝坐在台下的妻子，「就算沒有燕尾服這些華麗閃耀的東西，我還是願意跟你一起做家事、報稅」，當然也不忘感謝劇組所有人員，直呼：「這些怪胎相互扶持，也非常力挺我，才有了這部電影。」

而德國電影《西線無戰事》以9項提名居次，今天獲得最佳國際影片、攝影、美術設計及原創配樂4項大獎，創下外語片在奧斯卡上獲獎最多的歷史紀錄，而入圍9項的《伊尼舍林的女妖》、入圍8項的《貓王艾維斯》、入圍7項的《法貝爾曼》以及入圍6項的《TÁR塔爾》多部大熱門片則全軍覆沒。