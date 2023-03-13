疫後中國拚經濟復甦，但民營企業信心不足。中國還需要採取哪些措施提振民企的信心，支持民企的發展，還有哪些地方做得不夠，需要補齊？大陸國務院總理李強今天在總理記者會上表示，政府將在新起點上大力營造市場化、法治化、國際化營商環境，平等對待各類所有制企業，依法保護企業產權和企業家權益，促進各類經營主體公平競爭，支持民營企業發展壯大。

今天（3月13日）上午大陸十四屆全國人大一次會議閉幕後，大陸國務院總理李強在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會並回答中外記者提問。

李強早年當過溫州市委書記，後來任職的浙江、江蘇以及上海都是中國民營經濟非常發達的地方，對民營經濟有很深的瞭解。對於該如何提振民企信心，李強回答時如數家珍。

李強表示，大家一定都已關注到，這次兩會期間，中共總書記習近平在看望全國政協委員時，就民營經濟健康發展、高質量發展作了深刻闡述，引起強烈反響。廣大民營企業家深受鼓舞、深受激勵，都很振奮。

李強說，自己長期在民營經濟比較發達的地方工作，經常有機會與民營企業家交流，對他們發展中的期盼和顧慮還是比較瞭解的。他也提出三點施政方向：

第一，「兩個毫不動搖」是中國基本經濟制度的重要內容，是長久之策，過去沒有變，以後更不會變。確實，去年有段時間，社會上有一些不正確的議論，使一些民營企業家內心感到憂慮。其實在發展民營經濟這個問題上中共黨中央的方針政策一直是非常明確的。中共十九大、二十大和去年的中央經濟工作會議，都作了強調。對此，政府是旗幟鮮明、堅定不移的。

第二，民營經濟的發展環境會越來越好，發展空間會越來越大。中國政府將在新起點上大力營造市場化、法治化、國際化營商環境，平等對待各類所有制企業，依法保護企業產權和企業家權益，促進各類經營主體公平競爭，支持民營企業發展壯大。從發展空間看，中國具有超大規模的市場需求，還有很多新領域新賽道有待開拓，都蘊藏著巨大的發展機遇。民營經濟一定是大有可為的。

第三，時代呼喚廣大民營企業家譜寫新的創業史。李強說，這也是他特別想說的一點。經濟發展有其客觀規律，也依賴客觀條件，但更需要很強的主觀能動性。希望民營企業家大力弘揚優秀企業家精神，堅定信心再出發。

李強表示，說到這裡，他不由想起當年江浙等地發展個體私營經濟、發展鄉鎮企業時，創造的「四千」精神，走遍千山萬水、說盡千言萬語、想盡千方百計、吃盡千辛萬苦。雖然現在創業的模式、形態發生了很大的變化，但是當時那樣一種篳路藍縷、披荊斬棘的創業精神，是永遠需要的。

李強表示，政府各級領導幹部要真誠關心、服務民營企業，構建親清政商關係，帶動全社會形成尊重創業者、尊重企業家的良好氛圍。我相信，在新時代新徵程上，廣大民營企業家一定能譜寫出更加輝煌的創業史。