全中運跆拳道第2天賽程，縣警局刑大和電信警察進駐進行監控與巡檢，避免有不明訊號干擾。（羅浚濱攝）

全中會跆拳道對打項目12日首日比賽，突發選手護具連結的電子設備感應異常，大會暫停比賽並請電信警察介入調查，廠商更新設備後復賽，因找不到干擾源，縣警局刑大和電信警察大隊13日進駐會場，預防類似狀況發生。

全中運執行委員會指出，跆拳道電子設備12日賽前測試時一切正常，比賽進行1小時後訊號突然異常，將設備移至館外測試，訊號又恢復正常。

大會隨即關閉館內相關原有訊號，排除無線網路影響，且反覆多次測試後，設備仍然呈現在館內斷訊，在館外正常的情況。

執委會立刻報請縣警局協助調查是否受到不明訊號干擾，同時請第二家廠商更新設備，縣警局刑大協請刑事局電信偵查大隊到場檢測時，2個比賽場地已更新設備，第3個場地則在拆除更新。

縣警局指出，電信警察用儀品檢測現場電子光譜，沒有發現有異常狀況，目前沒有證據顯示之前是否遭不明訊號干擾，為避免類似狀況發生，刑大和電信警察在每日賽事期間進駐會場，進行監控與巡檢。

教育部體育署長鄭世忠昨晚11時到場關心，肯定執委會迅速掌握器材異常狀況，並全力以公平性及選手參賽權益為考量，積極協調、更新受干擾的電子器材設備，更感謝裁判們與參賽隊伍齊心協力，一起讓賽事繼續進行，選手們得以爭取最高榮譽。

跆拳道對打首日成績如下，國男組對打45公斤級，金牌桃園市平鎮國中鍾毅龍，銀牌花蓮縣花崗國中林秉宏，銅牌基隆市成功國中徐聖閔、新北市中和國中王榮恩。

國男組對打48公斤級金牌桃園市楊光國中小林蔚赫，銀牌台中市大里高中廖子齊，銅牌桃園市楊光國中小黃友邑、臺南市東山國中李易燦。

國男組對打51公斤級，金牌新北市頭前國中陳威利，銀牌台中市大里高中王韋鈞，銅牌新北市江翠國中黃揮勝、桃園市內壢國中羅震語。

國女組對打42公斤級，金牌屏東縣新園國中黃宜婷，銀牌新北市三多國中黃芷翎，銅牌台中市大里高中賴玟卉、桃園市平鎮國中徐詩欣。

國女組對打44公斤級金牌彰化縣福興國中施妤靜，銀牌台南市和順國中邱襄瑩，銅牌台北市天母國中李洛妍、南投縣延和國中張瑀芳。

國女組對打49公斤級，金牌台中市新光國中江沄蓁，銀牌南投縣延和國中劉馥漩，銅牌基隆市百福國中張妮薰、新北市頭前國中林怡婷。