苗栗縣通霄鎮第1選舉區吳姓鎮民代表，去年九合一選舉期間，涉嫌用5萬元現金委託林姓樁腳，再以2000到3000元不等現金，向2名選民賄選，經檢察官偵查起訴並提出當選無效，苗栗地方法院判決吳姓鎮民代表當選無效，全案仍可上訴。

檢調調查，吳姓鎮民代表在選舉期間，去年11月中旬，私下將5萬元現金交付給林姓樁腳，除要求林姓男子投票給她，並要林男協助她幫忙賄選，林男也在去年11月14日到18日期間，先是前往薛姓選民家中，以2000元賄選，薛收下現金後答應投給吳姓鎮代。接著，林男又到張姓選民家中，再用3000元現金賄賂，希望張與其家人可以投給吳姓鎮代，張收下現金後也允諾會把票投給吳。

該案經苗栗地檢署偵查起訴，並提起當選無效之訴，苗栗法院3月8日判決吳姓鎮民代表當選無效，全案仍可上訴。吳已由選委會公告為當選人，目前因涉賄選被判當選無效，這也是苗栗縣九合一選舉中，首樁當選無效的判決。