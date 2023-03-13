台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下專業鋼筋加工與配送通路廠沛波董事會通過2022年度財務報告書及盈餘分配案，沛波2022年全年合併營收突破新台幣66.3億元，年成長49.42%，歸屬母公司之稅後淨利1.77億元，年增205.19%，每股稅後盈餘(EPS)為3.32元，年增104.92%。董事會通過每股配發現金股利2元，且計畫發放股東會紀念品。

沛波表示，2022年營收成長動能主要受惠於營建對鋼筋需求維持暢旺、彰濱廠擴產效應及增加鋼品買賣銷售業績入帳等影響，加上公司產銷規模顯著提升及管銷費用有效控管下，使沛波2022年繳出亮眼的成績單，包括合併營收、營業毛利、營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司之稅後淨利及每股稅後盈餘(EPS)皆締歷史新猷。

沛波連續四年配發現金股息，上一年度配發1.2元現金股息，今年因獲利躍升，配息也預計提高到2元，以目前股價估算股息殖利率約8.3%。公司並將於5月12日召開股東會。

沛波董事會通過興建廠房暨工程及設備預算案，預計不動產投資新台幣5億元、設備新台幣2.5億元，共計7.5億元，資金來源為自有資金及銀行融資，具體目的為本廠房新建工程，用途為供增設機器設備與倉庫、停車場、辦公等營運之用。上述各項資本支出預算之執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定之，調整上限在預算總金額10%內授權董事長全權處理。

在業務方面，總經理楊韻蒔表示，土耳其強震後重返國際市場採購廢鋼，推升國際廢鋼原料價格，3月份以來，美國與日本廢鋼價格漲幅超過3%，同時帶動了鋼筋等建築用鋼後市。此外，今年政府公共建設經費規模接近6000億元，加上廠辦及商用辦公大樓興建持續推進，皆有利提升鋼材需求，在鋼價有撐及市場建築用鋼需求穩定，加上公司有擴充產能規畫，因此沛波樂觀看待今年營運展望。