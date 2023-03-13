高齡87歲的以色列指揮大師殷巴爾回來了，他正式擔任台北市立交響樂團的桂冠指揮，由於北市交苦尋音樂廳駐點多時，他也向北市府喊話，表示北市交需要有自己的音樂廳，希望尚待興建的台北市音樂與圖書中心，不要等到11年後對此，台北市文化局長蔡詩萍也回應，「不用等到11年後，預計5年後可以完成。」

相較於國家交響樂團有國家音樂廳為基地、台灣交響樂團有霧峰基地，北市交沒有自己的常駐基地，練習時有時還需要配合場地作業，狀態十分不安定，殷巴爾強調，「一個交響樂團要有自己的場地，才可以形塑自己的聲音。」

指揮大師殷巴爾（中）向北市府喊話，北市交需要自己的音樂廳，台北市文化局長蔡詩萍（左）也回應，台北市音樂與圖書中心預計五年後完成。（李欣恬攝）

蔡詩萍表示，他回應大師指揮的疑問，「不用等到11年後，預計118年，應該就有機會，音圖在規劃中，應該明年可以動工，三到四年後可以看到。」

殷巴爾再返台的首場音樂會，曲目選定蕭士塔科維契的第十三號交響曲，殷巴爾表示，這首曲目是回應俄國侵略烏克蘭現況的最好選擇，「蕭士塔科維契在世時，是一個勇於對抗極權，用音樂發聲的音樂家，這首作品能回應這樣的時局。」

演出將於3月18日在台北國家音樂廳，19日到高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場。