彰化縣第一個BOT案、第一個百貨商城「中友百貨彰化店」去年11月風光動土，不過從去年動土至今165天過去，仍未有施工跡象，引發當地民眾質疑是不是又胎死腹中；縣府表示，中友彰化店投資計畫沒有改變，建照程序已經通過交通影響評估，順利的話2個月內能正式動工。

彰化縣第一個BOT案、第一個百貨商城「中友百貨彰化店」去年11月風光動土，不過從去年動土至今165天過去，仍未有施工跡象，引發當地民眾質疑是不是又胎死腹中。(本報資料照片)

中友百貨彰化店斥資43億元，興建立體停車場結合複合式商場，地下2層、地上14層，樓地板面積3萬坪，以購物、美食、娛樂、體驗為四大地位，包含國際名店、大型主題餐廳、電影院、親子遊樂、藝文展覽及舞台表演等設施，可提供1000席汽車位、1500席機車位，並創造10米淨深的市民廣場。

彰化縣政府建設處長劉玉平說，中友百貨彰化店建照核發程序持續進行中，目前已經通過交通影響評估，預計3月中要提交都市設計審查。(本報資料照片)

中友百貨彰化店民眾擔心胎死腹中不是沒有原因，因為相隔不遠的彰化光復郵局，2019年與國賓影城簽約，將引進全市第一家複合式影城，也是突然宣布取消展店，當時引發地方熱議，因此中友百貨是否也面臨同樣命運，深受當地民眾討論。

彰化市長林世賢表示，業者對於投資的態度並沒有改變，公所所負責的權責部分相關程序都已經完成，據他了解建照至今尚未核發，這部分就要問縣府為何動作這麼慢；至於國賓影城取消展店，是受中友彰化店影響，評估後才取消展店。

彰化縣政府建設處長劉玉平說，中友百貨彰化店建照核發程序持續進行中，目前已經通過交通影響評估，預計3月中要提交都市設計審查，若能順利通過的話，約1到2個月內就可核發建築執照，讓工程來正式動工。