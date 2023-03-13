當前，地緣政治摩擦和去全球化加劇，中美關係緊張對立，美國強勢打壓中方高科技產業，雖然中方一直強調堅定不移推進改革開放，但外資外企依然難以安心經營，有的開始考慮撤離。中方要如何改善中美關係？大陸國務院總理李強今天在總理記者會上表示，這幾年美國國內有些人在炒作兩國「脫鈎」的論調，但他認為，中美可以合作、也應該合作。中美合作大有可為。圍堵、打壓對誰都沒有好處。

今天（3月13日）上午大陸十四屆全國人大一次會議閉幕後，大陸國務院總理李強在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會並回答中外記者提問。

李強表示，今年是中方改革開放45週年，改革開放發展了中方，也影響了世界。從他掌握的情況看，絕大多數外資企業依然看好在華發展前景，去年，中方實際使用外資1890多億美元，創歷史新高，比三年前增加了近500億美元。這說明，中方依然是全球投資高地。

李強重申：「對外開放是中國的基本國策，無論外部形勢怎麼變，中國都將堅定不移向前推進」。他以中國國際進口博覽會為例稱，「這是中國主動向世界開放市場、共享發展機遇的重大舉措，已連續舉辦5屆，即使在疫情之下也沒有中斷，去年有127個國家和地區的2800多家企業參展。進博會的舉辦充分說明，開放的中國大市場是各國企業發展的大機遇。

李強表示，「今年，中國還將對接高標準國際經貿規則，進一步擴大開放。中國開放的大門會越開越大、環境會越來越好、服務會越來越優。開放的中國歡迎大家來投資興業。」

李強表示，有關中美關係的具體問題，秦剛外長在前幾天的記者會上已經作了闡述，他不再多作重複。當前重要的是，把習近平主席同拜登總統去年11月份會晤時達成的一系列重要共識，轉化為實際政策和具體行動。

李強表示，這幾年在美國國內有些人在炒作兩國「脫鈎」的論調，有時還很熱，但不知道到底有多少人能真正從這種炒作中受益。據中方統計，去年，中美貿易額近7600億美元，創下歷史新高。中美兩國經濟你中有我、我中有你，彼此都從對方的發展中受益。

李強表示，他去年大部分時間是在上海工作，接觸了不少包括美資在內的外企高管，他們都告訴李強看好上海、看好中方。這些都表明，中美可以合作、也應該合作。中美合作大有可為。圍堵、打壓對誰都沒有好處。