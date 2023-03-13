新北市29區里長聯誼會將連署要求國民黨提名新北市長侯友宜參選2024總統，侯友宜今（13）日至永和區主持今年首場行動治理座談會，有里長在臨時動議時發言，若侯友宜選總統，永和至少有60位里長會幫忙。侯友宜受訪時仍未表態，他說，新北市長是他現階段該做的事，讓市政建設快速展開才最重要。

侯友宜表示，他是新北市的市長，是現階段做該做的事，解決里長的心聲，讓市政建設能夠快速展開，這才是我們最重要的一件事，尤其新北市從小事到大事，要讓新北市城市快速的進步，所以今天的座談會，里長一定會以里民的事情為主軸，這才是我們每一個人應有的態度。

媒體追問，今年的行動治理座談會比往年提早，且第一站選在藍營票倉永和，是否為了固樁？侯友宜說，每年的里長座談會都選在農曆過年後開始辦，除了碰上疫情延到5月份，他在第一任市長的時候，就是元月開始辦，後來都在農曆過年後就開始辦，今年是依循往例來辦。

座談會臨時動議環節，水源里長柯義和舉手發言說，侯友宜舉辦行動治理座談會，是他經歷6位縣市長中做最好的，所以侯友宜如果選總統，他一定會幫忙，他相信永和62位里長，至少有60位都會幫忙。新北市里長聯誼會總會長許承煬也說，不論侯市長以後做什麼，我們都支持，但今天焦點還是放在里長座談會。