路透社報導，迪士尼樂園運營商東方樂園公司（Oriental Land Co）、東日本旅客鐵道公司（East Japan Railway Co）和電影院運營商東寶公司（Toho Co）等業者根據日本上月宣布的修正版官方指引，今天起允許顧客不戴口罩。

但由於日本民眾這段時間一直有佩帶口罩，加上今春遇到近年來最嚴重的花粉熱，一時間還無法讓多數人都褪下口罩。

日本東北大學（Tohoku University）教授、因應 COVID-19專家押谷仁（Hitoshi Oshitani）說：「佩帶口罩是我國文化的一部分，在COVID-19之前就是如此...我認為即使規定鬆綁，很多人也還會繼續戴。」

日本是最晚鬆綁官方口罩令的主要經濟體之一，即便是沒有嚴格法規或處罰來約束，全國民眾也幾乎普遍戴好口罩。

內閣官房長官松野博一（Hirokazu Matsuno）上週表示，從13日起內閣會議將不需戴口罩，各工作場所可自行決定是否佩戴。

東京都知事小池百合子則敦促居民即使口罩令鬆綁，外出時仍最好隨身攜帶口罩，以備不時之需保持彈性。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1120313