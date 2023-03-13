國際美食評鑑雜誌《米其林指南》去年首度納入台南進行評鑑後，繼去年公布的44家入選餐廳，今年更公布新入選的中西區吃麵吧、阿文米粿、誠實鍋燒意麵及仁德區七股養蚵園家等4店家，讓台南獲選店家總數提升到48家，遍及全市11個行政區，但仍以中西區26家最多。市長黃偉哲13日表示，期待今年8月台南有店家能夠摘星。

市府觀光旅遊局代理局長林國華指出，去年米其林入選的44間店家及今年新公布的4家餐廳，入選類型涵蓋小吃、台菜餐廳、火鍋、燒烤、海鮮、歐陸菜、法國菜、湘菜、日本菜、西班牙菜等各式料理，展現台南在地多元飲食風貌。

其中，本月新入選的七股養蚵園家，老闆養蚵近50年，新鮮海產現點現做，特別以大型鮮蚵酥炸的蚵酥，更獲得美食專家的青睞，該店人氣商品蚵嗲及蛤蠣湯也獲得推薦，讓不論想吃海鮮或點心小吃的民眾，都能獲得大大滿足。

市長黃偉哲表示，去年入選的店家，希望今年都能再度連莊；至次今年新入選的店家，也能夠繼續維持，並期待未來能有更多店家上榜，讓台南的美味餐廳持續被發覺。

黃偉哲還強調，將與店家密切配合，將米其林的規則、規定與評審重視的方式，事先都做好準備，以達到全方位的備戰，除了要注重食物的美味程度，餐廳的擺盤、服務、整體的整潔度與印象等，更是不可或缺的元素，希望透過辦理各項特訓與講習，讓台南市的店家今年8月能夠摘星，讓「美食之都」的美譽更加發揚光大。

今天的活動現場，也展示東香台菜海味料理的芋泥紫金雞腿、田媽媽長盈海味屋的長盈魚菲力、博仁堂的十全大補雞、府城食府安平店的府城蝦捲、有你真好湘菜沙龍的飄香烤魚、毛式紅燒肉、農家小炒肉、啤酒鴨、黃燜土雞、金銀蛋時蔬、王家燻羊肉的古法燻羊肉等店家的招牌料理，每道皆色香味俱全，歡迎大家來台南品嘗。