路透社報導，澤倫斯基在今晚發布的一段影片中表示「從3月6日開始，不到一週時間內，我們光是在巴赫姆特地區就擊斃1100多名敵軍，這是俄羅斯不可逆的損失。」

澤倫斯基還說，俄軍另有1500人因傷勢嚴重無法作戰，另有數十件敵軍裝備與10多個彈藥庫被毀。

路透社無法獨立證實這些說法。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1120313