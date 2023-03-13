路透社報導，澤倫斯基在今晚發布的一段影片中表示「從3月6日開始，不到一週時間內，我們光是在巴赫姆特地區就擊斃1100多名敵軍，這是俄羅斯不可逆的損失。」
澤倫斯基還說，俄軍另有1500人因傷勢嚴重無法作戰，另有數十件敵軍裝備與10多個彈藥庫被毀。
路透社無法獨立證實這些說法。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1120313
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄軍在烏東巴赫姆特（Bakhmut）周邊的戰事，不到一週就陣亡超過1100人；巴赫穆特目前是烏東戰況焦點。
路透社報導，澤倫斯基在今晚發布的一段影片中表示「從3月6日開始，不到一週時間內，我們光是在巴赫姆特地區就擊斃1100多名敵軍，這是俄羅斯不可逆的損失。」
澤倫斯基還說，俄軍另有1500人因傷勢嚴重無法作戰，另有數十件敵軍裝備與10多個彈藥庫被毀。
路透社無法獨立證實這些說法。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1120313
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