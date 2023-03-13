25歲歐美女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）因演出HBO影集《高校十八禁》而爆紅，年僅25歲的她因為擁有甜美臉孔與火辣身材，讓她年紀輕輕就接到不少戲劇邀約。近日，席德妮史威尼辣穿比基尼現身海灘拍戲，大幅度的肢體動作讓她不小心走光，露出胸前的凸點，引起網友們的熱議。

最近席德妮史威尼被被捕捉到正在拍攝新戲的畫面，只見她與《捍衛戰士：獨行俠》「劊子手」Glen Powell一同現身海灘，俊男美女的組合超養眼。同時，席德妮史威尼身穿一身白色比基尼，豐滿的上圍呼之欲出，只見她與該劇女演員在海裡嬉戲打鬧，卻不慎露出胸前的凸點，引起網友們的騷動。

據外媒報導，這部尚未定名的R級愛情電影是由威爾·古勒（Will Gluck）執導，他曾執導了廣受觀眾歡迎的浪漫喜劇《破處女王》（Easy A）和《好友萬萬睡》（Friends with Benefits），有了席德妮史威尼加持，讓迷期待電影上映。