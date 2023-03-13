碧桂園港股最新跌幅收窄，11：39跌1.37％，報2.16港幣。

碧桂園表示，集團預期於去年虧損介於約人民幣（下同）55億至75億元，而剔除公允價值變動、匯兌淨損益等影響後的核心淨利潤料介乎約10億至30億元，而2021年股東應占利潤約268億元及核心淨利潤約269億元。

公司表示，虧損主要是由於受房地產市場下行的影響，部分低毛利項目結轉，導致房地產業務結轉毛利率下降；對物業項目計提的減值增加；及外匯波動造成預期匯兌淨損失所致。