碧桂園港股最新跌幅收窄，11：39跌1.37％，報2.16港幣。
碧桂園表示，集團預期於去年虧損介於約人民幣（下同）55億至75億元，而剔除公允價值變動、匯兌淨損益等影響後的核心淨利潤料介乎約10億至30億元，而2021年股東應占利潤約268億元及核心淨利潤約269億元。
公司表示，虧損主要是由於受房地產市場下行的影響，部分低毛利項目結轉，導致房地產業務結轉毛利率下降；對物業項目計提的減值增加；及外匯波動造成預期匯兌淨損失所致。
大陸房企碧桂園發盈警，其港股股價13日逆市下跌，一度低見2.07港幣，跌5.5％。
碧桂園港股最新跌幅收窄，11：39跌1.37％，報2.16港幣。
碧桂園表示，集團預期於去年虧損介於約人民幣（下同）55億至75億元，而剔除公允價值變動、匯兌淨損益等影響後的核心淨利潤料介乎約10億至30億元，而2021年股東應占利潤約268億元及核心淨利潤約269億元。
公司表示，虧損主要是由於受房地產市場下行的影響，部分低毛利項目結轉，導致房地產業務結轉毛利率下降；對物業項目計提的減值增加；及外匯波動造成預期匯兌淨損失所致。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。