國際油價上周受到總體面壓力走弱，布蘭特與西德州原油期貨整周各下跌3.55％與3.77％。週間Fed主席鮑爾表示近期強勁的經濟數據，Fed最終可能把利率調升到比此前預期更高的水準，使國際油價下挫。惟Fed加速升息的預期逐漸淡化，加上美國鑽井平台數的連續走低，上周五國際油價皆以上漲超過1％作收。

街口投信分析，供需面部分，美國能源資訊管理局（EIA）上週公佈原油庫存意外減少169.4萬桶，是庫存連升10周後首度回落。此外，沙烏地和俄羅斯上週外交長官會議重申OPEC+成員國密切合作，能源合作不受俄烏戰爭影響，團結意味濃厚。

外資券商方面，高盛重申布蘭特原油下半年將上漲至超過每桶100美元，主要反應對經濟成長前景的改善將會逐漸推升原油價格。巴克萊雖下調今年油價預估，基於俄羅斯原油產量比預期更具韌性，但隨中國需求增長，認為市場可能在下半年轉為短缺，對布蘭特和西德州原油每桶預測分別下修每桶6美元和7美元至92美元和87美元。

街口投信表示，當前主要原油消費國中國的經濟正在復甦，隨邊境重新開放，亞太地區其他國家也正消耗更多原油，而國際旅遊逐步恢復，也推動航空運輸對用油的使用，歐美原油需求也有所回升。觀察庫存下降狀況是否延續，預估將對油價產生支持助力。