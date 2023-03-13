美國矽谷銀行倒閉引發全球討論，是否會衝擊中國銀行股，也成關注焦點。英大證券首席經濟學家李大霄認為，大陸金融風險相對可控，加上中國大陸已經設立金融穩定保障基金，金融安全正在加強，美國銀行股風險並不會傳導到中國。

新浪財經報導，李大霄撰文指出，這次矽谷銀行危機處理迅速，最新消息是美聯準會宣布新的緊急銀行定期融資計畫，矽谷銀行的儲戶週一將可以支取所有資金，新的計畫將提供長達一年的緊急貸款，準備應對任何可能出現的流動性壓力。這將大幅降低事件外溢效應，維護美國金融市場穩定。

他稱，2008年金融風暴的傳導到全球，源自美國和歐洲監管部門應對不足，風險出現的初期，採用用市場化還是非市場化模式解決大型金融機構風險，兩派處於爭論和猶豫之中，錯過用非市場手段堅決徹底解決問題的時機，結果出現風險外溢，美國金融市場出現流動性危機，廣泛影響全球金融市場，形成全球金融風暴。

李大霄認為，這次美國監管部門吸取教訓，短時間接管了該銀行，並承諾儲戶存款得到保障，將風險控制到局部可控範圍內，對美國金融市場的衝擊減低，另外美國金融市場經過08年和2020年新冠疫情衝擊，爭論已經減少，應對經驗在增加，應對速度在加快，而且相對而言危機的規模不同，矽谷銀行的體量與當時的頭部金融機構如雷曼兄弟等相比不可同日而語。

他強調，更加重要的是，金融危機後美國金融部門整體降低了杠杆，大幅提高了資本充足率，抵禦風險的能力在提升，出現系統性金融風險的概率在減低。這是最根本的改變。

李大霄表示，大陸經濟恢復勢頭良好，金融風險相對可控，加上大陸已經設立金融穩定保障基金，金融安全正在加強，美國銀行股風險並不會傳導到中國，美銀行股暴跌也不會大面積傳染到中國銀行股，A股和港股中銀行股估值一直在較低的水準，部分中小銀行估值更加低廉。大陸銀行股反而會成為A股市場的重要穩定力量。