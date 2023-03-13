2023年FRC機器人競賽，即將在3月22至25日，於美國夏威夷大學舉辦分區賽。此次嘉義縣由竹崎高中為首，與永慶高中兩校組成代表隊，將於20日啟程，要跟全球約8萬名參加的高中生，近三千三百多個隊伍一爭高下。嘉義縣府13日上午在縣府的招商中心進行授旗典禮，縣長翁章梁到場親自授旗，同時為學子們勉勵，並期許代表隊能在競賽中有亮眼的表現。

竹崎高中校長蘇淵源表示，FRC機器人競賽可說是全球高中生機器人競賽的最高殿堂。競賽的規則設計，每次會有三隊機器人組成藍色聯盟，與另外三隊所組成的紅色聯盟進行積分賽。而自1月份公布競賽題目後，參賽孩子們便善用課餘時間，從討論、設計到製作，在六周的時間內，將機器人完成。並透過與台灣各區學校進行模擬賽，持續進行機器人改良與累積比賽經驗。

蘇淵源致詞時說到，本次嘉義縣代表隊永久代號為FRC7551，由二校20位學生與4位隨行老師。而參加的學生們，除了具備包含程式設計、數據分析、機械製作等技術，更需要發揮跨域整合的素養能力；同時面對來自世界各地的高中生，在過程中的合作、交流也都需要用到外語。此次的競賽對孩子們而言，會是很好的學習機會。

縣長翁章梁在受訪時表示，縣府為讓偏鄉學子能在國際中有展現的機會，於112年制訂了「嘉義縣政府補助所屬高級中等以下學校學生參加國際競賽要點」，以鼓勵學生參與國際競賽，也減輕學校的籌措經費的負擔。而本次競賽的總經費約280萬元，縣府扣除學校自籌的財源後，補助196萬元。

翁章梁說，期許代表隊們能展現團隊合作精神，在競賽中脫穎而出，將最好的成績帶回嘉義，更勉勵學生們多走出國外，與他國同齡的青年交流互動，這對日後的成長發展會有所幫助。