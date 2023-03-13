台南市政府將學甲掩埋場復育作為壘球場場地使用遭質疑，市府環保局長許仁澤13日上午在現地開記者會，除了再次重申建置過程一切合法，更呼籲有心人等不要惡意抹黑。

環保局表示，該場址前身是垃圾掩埋場，考量地質軟弱、空間不足等因素，設計著重結構安全，並邀請專家參與設計審查；由於該地是環保場域復育使用，依循環保署推動資源循環再利用的理念，採用符合標準值的焚化再生粒料、玻璃砂為基底層。

南市府環保局長許仁澤到場說明球場建置過程。（張毓翎攝）

許仁澤說，有人惡意造謠這座壘球場下方埋爐渣，他要澄清絕非事實，這項復育工程是在既有垃圾層上覆蓋玻璃砂、可再利用的焚化再生粒料，表面則是良質土覆土，一切都是依規定施工，過程既合理也合法。

許仁澤還提到，日前現地開挖及檢驗結果，包括各斷面層厚度及再生粒料品質，均已證明符合設計圖說及環保法令規範；有心人等以不符合環保署認證的分析方法，質疑壘球場有重金屬超標等問題，根本是刻意抹黑、攻擊。

環保局強調，復育工程2019年11月完工後，因為遇到疫情，才會至今尚未對外開放使用。（張毓翎攝）

環保局強調，復育工程2019年11月完工後，因為遇到疫情，才會至今尚未對外開放使用。目前每年會發包養護勞務作業，維持場地平整並適時補土，也避免增長雜草雜樹，後續用途會積極蒐集地方意見進行調整。