衛生福利部頒布「兒童遊戲場設施安全管理規範」，要求2017年1月25日以前設置的設施，需在今年1月24日前完成備查。桃園市361處遊戲場中目前有46處因未符合規定將陸續封閉，僅大溪、龍潭與蘆竹區完成百分百備查率，不過有市議員表示，為了符合規定將遊具換成罐頭式設施，民眾紛紛反映「不好玩」，呼籲市府善待孩子、重視公園設施及環境的改善。

錢龍指出，市內各公園內原本有許多好玩的遊具，由於因為安全間距等標準需符合規範，只好將整組遊具拆除卻不一定能重練，即便蘆竹區公園遊具備查率已經達到百分之百，但現在有許多公園裡的遊具被換成興趣缺缺的罐頭遊具，更新後到現場詢問民眾竟得到「不好玩」的反饋。

錢龍說，吉林公園被改得剩下只有上、下階梯的溜滑梯，順興公園的搖搖馬也被拆除，雖然有安全間距的問題，在沒跟當地民眾討論的情況下就輕易拆除，這有損民眾權益。桃園市生育率約為千分之8.8，為六都最高的縣市，蘆竹區又以年輕小家庭居多，區內的公園卻充斥罐頭遊具，希望市府能多設置共融性遊具。

養工處回應，市內總計有361處遊戲場，其中有46處因未符合規定將陸續封閉，目前只有大溪、龍潭與蘆竹區備查率達到100％，備查率最低的區域為楊梅區，會持續輔導各公園盡快改善遊具設備。

養工處表示，今年將針對40處遊戲場進行專案改善工程，將至各區舉辦說明會、蒐集民意進行改善，若場地有符合需求，也會協助設置注重孩子5個感官的共融性遊樂場，包括彈跳床、滾輪滑梯、鞦韆及攀爬設施等，供民眾遊憩使用。