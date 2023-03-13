任家萱（Selina）2022年初認愛小7歲的圈外男友「小徐」，今（13日）她在廣播節目正式宣布懷孕，寶寶小名為小腰果，消息一出許多粉絲前來祝賀，而身為好姊妹的田馥甄與Ella也相當激動直呼是「天賜的禮物」。

對此，好姊妹田馥甄表示「疫情期間最美好的兩條線！生命是天賜的禮物，覺得驚喜又美好，同時驚嘆老婆的身體也太青春健康了吧！很期待新生命的到來」。

而Ella目前跟家人渡假休息中，知道的當下非常的激動和感動「非常的為老婆感到開心，深信這是上天賜給她的禮物，很期待新生命的到來。現在只想大唱：歡迎來，這美麗新世界，讓感動，一個一個實現，好開心」。

事實上，任家萱今（13）日在Podcast節目《迎任而解》宣布懷孕消息「的確我要當媽媽了，我真的要當媽媽了，這是我人生中非常不可思議，很美好的一個事情，所以我選擇第一時間跟你們分享，把這份喜悅分享給你們」，並透露肚子裡孩子小名為「小腰果」另外，她透露起初出現兩條線時「覺得我眼花有這麼嚴重嗎？這是怎麼回事？」所以她立刻打給男友，請他幫忙買不同牌子的驗孕棒測試，當驗出來的結果都相同時她更直接淚崩「我要當媽媽了，真的就哭了」。