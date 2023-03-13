美國總統拜登周日（12日）宣布，將阻止或限制在阿拉斯加和北冰洋的陸上石油鑽探，以保護鯨魚、海豹、北極熊、灰熊和馴鹿。
路透社報導指稱，在這消息公布前，拜登原本計劃批准美國康菲石油公司（ConocoPhillips）在阿拉斯加西北部的威洛石油項目（The Willow Oil project），但遭環保人士強烈反對。
威洛石油計劃將於阿拉斯加北部9300萬公頃的地區進行，該地是美國最大的未開發土地。
拜登政府發聲明說，「禁止在北冰洋波弗特海（Beaufort Sea）近300萬英畝土地的石油和天然氣租賃，在歐巴馬政府頒發的禁令基礎上，關閉石油公司在美國北極水域的勘探；並限制在號稱國家石油儲備、超過1300萬英畝土地的阿拉斯加特別地區鑽探石油。」
特別地區包括阿拉斯加的捷謝普克湖（Teshekpuk）、烏圖克高地（Utukok）、科爾維爾河（Colville）、卡塞格魯克瀉湖（Kasegaluk）和皮爾德灣（Peard）。
當地環保組織認為，美政府宣布的保護措施還不夠，應停止石油和天然氣開發，以應對氣候變化。
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