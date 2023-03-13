重度身心障礙患者往往光出門就耗費龐大體力與心力，又需要常跑醫院、跨科別看診，考量到身障患者的不易，部立桃園醫院在1樓大廳試辦整合門診，患者不需要一直在各科別跑動看診，身心障礙整合門診採取預約制，需先電洽醫院經照護個管師諮詢後轉介。

考量多科看診須在診間來回奔波，部立桃園醫院依「身心障礙者權益保障法」，提供身心障礙者合併多重慢性病人適切的醫療服務，增設身心障礙試辦門診，地點選設在門診大樓1樓，希望提供有需求的民眾便利的服務。看診時不須多科別之間往返，科別整合後可大幅降低來往醫院的次數及等待的時間。

門診整合照護個管師黃靖雯表示，有名蔣姓患者有高血壓、糖尿病及腎臟病20多年病史，罹患腦中風疾病長期臥床10年，領有重度身心障礙證明卡，原本在家附近多間診所就醫，因腎臟功能以及認知功能日益衰退，轉診至桃園醫院看診腎臟科及神經科，孝順的子女搬運他下床坐輪椅，安排復康巴士陪同來醫院看診。

院內有醫師發現莊姓患者高頻次就醫，且重複出現潛在不適當用藥，建議轉介至身心障礙試辦整合門診，經門診整合照護個管師黃靖雯評估協助、藥師整合藥物諮詢及醫師共同討論及溝通，決議將骨科診所、腸胃科診所、神經科以及腎臟科等藥物做整合，協助莊姓患者進行身心障礙鑑定，也讓蔣姓患者的子女徬徨度大幅降低。

桃園醫院高年科主任江俊宜說，失能、失智以及多重用藥是高年民眾常見且急需解決的問題，家人在照顧這族群的長輩時，常出現依據症狀四處就醫，往往因各種藥物的副作用造成越看越多問題，造成長輩及照顧家人間的困擾，盼藉由整合個管師連結醫師、藥師及共照資源，提供適切的評估及提升醫療照護認知能力，達到「共融式服務」的精神。

桃園醫院補充，身心障礙試辦門診採預約制，可先電洽033699721分機2297部桃門診整合照護個管師諮詢，由個管師評估疾病的用藥及穩定性，是否可轉介至整合式門診照護，在分級醫療下鼓勵病人固定醫療院所就醫，能達到減少重複用藥、檢查等非必要醫療行為，得到更好的醫療照護。