新北市1名23歲林姓男子與黃姓前女友（20歲）分手後，因為一心想與前女友復合，10日遭到前女友夥同現任男友設局，遭對方強押到樹林大同山區毆打凌虐，並搶奪3000元財物後丟包，警方獲報後成立專案小組，昨（12）日將所有嫌犯拘捕到案，傷害、強盜、妨害自由等罪嫌移送。

據了解，林男與前女友黃女分手後依然戀戀不捨，一想希望能與之復合，所以不斷糾纏黃女，但因對方已經結交男友張姓男子（21歲），黃女不堪其擾之下，竟與張男設局，10日由黃女主動邀約林男見面，再與共犯王嫌（21歲）、丘嫌（20歲）等人，將林男強押擄走。

警方查扣的開山刀等犯案工具。（警方提供）

嫌犯等人將被害人載往樹林大同山區的土地公廟，以手銬拘禁林男行動，並以開山刀、球棒凌虐毆打，造成其頭部多處挫傷，嫌犯還趁機奪取被害人身上3000元現金，隨後將他丟包後逃逸。

警方昨日接獲報案，立即成立專案小組，經調閱監視器後鎖定嫌犯逃逸路線，並比對出嫌犯身份，於昨日下午在新北市板橋、新店等地將所有嫌犯拘捕到案，同時查扣犯案的空氣手槍、開山刀、摺疊刀、辣椒水、手銬等證物，依傷害、強盜、妨害自由等罪移送新北地檢署偵辦。

樹林分局呼籲民眾處事切勿血氣方剛，警方面對不法犯罪，將秉持「正面迎戰、嚴查嚴辦」的精神，持續展現強勢作為及查緝決心，竭力維護轄區治安，讓轄內民眾都能安居樂業，並告誡不法份子切勿以身試法。