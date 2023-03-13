女星Selina（任家萱）去年3月認愛小7歲的圈外男友「小徐」，今（13）日宣布懷孕12周，升格人母消息，震驚演藝圈。她透露應該是在去越南前就懷孕，而發現懷孕的第一時間，激動到爆哭，也不想隱瞞小腰果，而她也透露男友「小徐」得知升格人父狀況。

Selina透露自己母親曝光小徐照片時，Selina母就要男友負責。而現在也第一時間向歌迷分享當媽喜悅，同時透露在某個晚上發現有喜的過程，起初驗孕棒出現「兩條線」以為是自己老花眼，趕緊請「小徐」去買3個不同廠牌的驗孕棒，第一次驗出「兩條線」不敢置信，直到3個不同牌子的驗孕棒都出現「兩條」，才相信真的有懷上寶寶。

Selina回憶當下自己瞬間爆哭，嗨喊「我要當媽媽了」，男友也激動落淚。事後追問對方是也覺得很感動嗎？「小徐」則說，是因為看到Selina大哭後，被感動才跟著一起哭。驗出有孕後，隔一周安排產檢才看到一個泡，醫生說是指小腰果養分， 且第一次聽到寶寶心跳當下，小倆口也再度噴淚，小徐又是因為Selina哭才哭。