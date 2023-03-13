不少人有半夜醒來的困擾，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，美國一項研究指出，35%的人一周內至少3次半夜醒來，常半夜醒來有6大原因，包括睡眠疾病、精神疾病、身體疾病等，值得注意的是，若是因睡眠呼吸中止症在半夜醒來，心血管疾病死亡率大增2.6倍、中風風險大增3倍。

黃軒在其臉書粉專上表示，經常半夜醒來的原因有6種，最為常見的是睡眠疾病，例如睡眠呼吸中止症、肢體不安症候群。前者會讓人急促和淺呼吸，可能導致人吸不到氣而缺氧，被迫醒來以吸氣。

台灣睡眠醫學學會曾表示，據臨床資料推估，台灣40歲以上男性，近3成罹患睡眠呼吸中止症。美國心臟協會也曾警告，睡眠呼吸中止症會加速心血管疾病惡化，心血管疾病死亡率較一般人多出2.6倍、中風風險高出3倍，糖尿病風險高出4倍，還會增加失智風險，此外，嚴重的睡眠呼吸中止症會讓人在睡眠中猝逝。

過度肥胖也是半夜醒來的原因，黃軒表示，BMI超過30的人呼吸道易阻塞，而常在半夜醒來。第三為焦慮症、憂鬱症等精神疾病，這類人會因焦慮或憂鬱症狀發作而半夜醒來。

第四為身體疾病，有14%的人半夜醒來是因胃食道逆流，11%是因乾癬或濕疹皮膚癢。此外，慢性病患也可能因局部疼痛而半夜醒來。

第五為起床尿尿，睡前喝太多水或太多含酒精或咖啡因的飲料，會讓人半夜起床排尿，老年男性因攝護腺肥大也常在半夜醒來尿尿。第六為周邊環境不佳，房間太冷太熱太亮，會讓人半夜醒來。