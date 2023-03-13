拿競業優惠券搞怪！速食品牌漢堡王王牌餐點之一「King Deals超省餐」，高CP值加超殺價格很受喜愛，14日起「King Deals超省餐」限時推出加了會牽絲的Mozzarella莫札瑞拉起司新品，「莫札瑞拉起司烤牛堡」超省系列套餐只要109元。另14日當天憑麥當勞優惠碼，不管是紙本優惠券或優惠券截圖，至全台漢堡王門市購買King Deals超省套餐全面99元，最高現省36元。

漢堡王「King Deals超省餐」限時推出「莫札瑞拉起司烤牛堡」，採用拉絲性佳且風味柔和香滑的Mozzarella莫札瑞拉起司，有層次堆疊在多汁又充滿火烤嗆香的牛肉漢堡排上，再淋上清爽美乃滋與酸甜番茄醬，層次豐富，單點89元，再加20元就可享小份薯條加中杯百事可樂。小孩才做選擇！漢堡王同場加碼限時推出牛雞雙拼「小怪獸」版，口感外酥內嫩的脆雞，搭配經典火烤牛肉排，口口驚豔的「小怪獸莫札瑞拉起司烤牛脆雞堡」單點115元，套餐135元。

除了14日當天拿麥當勞優惠券上門買餐點有優惠，14日起至5月8日臨櫃持悠遊卡、悠遊聯名卡或悠遊付扣款消費，買超省King Deals超省莫札瑞拉起司系列新品套餐，再送 3塊雞塊。

另漢堡王攜手知名暢銷桌遊和電玩改編的奇幻電影《龍與地下城：盜賊榮耀》享受視覺、味覺的美味冒險。電影將傳奇的角色扮演遊戲精彩豐富的世界觀以及好玩有趣的精神搬上大銀幕，絕對是一部不能錯過既搞笑又充滿驚險場面的冒險動作片。3月14日起至5月8日，憑欣欣秀泰、樹林秀泰、東南亞秀泰電影院票根至漢堡王欣欣店、樹林秀泰店、公館店臨櫃購買King Deals 超省餐莫札瑞拉起司系列漢堡套餐立減5元優惠，上漢堡王官方Facebook粉絲專頁活動頁還有機會抽全台特映會電影票，與限量周邊商品。