桃園市政府日前宣布，在桃園忠烈祠供奉的日本天照大神，將會送回日本，此舉引發民進黨桃園市議員黃瓊慧批評「冒犯國際禮儀」。對此，粉專「政客爽」怒轟黃瓊慧，指她拿了國家薪水，就應要站在中華民國的立場，「想當日本人立刻辭職滾蛋」，「政客爽」更發現，黃瓊慧的臉書貼文是有編輯過的，起初還強調了相關神祇對日本人的重要性。

對於張善政市府要將相關神祇送回日本，黃瓊慧今（13）日在臉書發文質疑，短短一天就將神明請走，日方說不定還不知道這件事，桃園市府有先跟日方打過招呼嗎？若是沒有，這可能已經冒犯國際禮節了。

「政客爽」發文痛批黃瓊慧。（圖 / 取自「政客爽」臉書）

而「政客爽」發現，黃瓊慧的貼文是有編輯過的，起初，她曾寫道「桃園神社主祀大國主大神，對日本人來說是孕育生命之神」。「政客爽」怒嗆，黃瓊慧是中華民國議員、領的是中華民國的薪水，不是「大日本帝國」議員，他更直言，被張市府送回日本的相關神祇對日本人的意義為何，也與台灣無關。

「政客爽」直言，桃園忠烈祠是「國有」的，而國家本就不能夠指定特定宗教，讓大家去信仰，至於民間要發展宗教，則完全沒問題。「政客爽」也反問，除了抗戰國軍，桃園忠烈祠還有供奉日據時期犧牲的抗日烈士，在這裡供奉日本神祇，這要這些烈士們情何以堪？

另外，根據桃園忠烈祠官網公告，有相當多台灣日據時期抗日烈士在此供奉，包括領導玉井事件的余清芳、苗栗事件羅福星、台灣文化協會領導人蔣渭水，以及在霧社事件時擔任警察的花岡一郎、二郎等人。