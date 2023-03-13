大陸女星楊冪曾與香港演員劉愷威結婚5年育有一女，但已於2018年宣布離婚，愛女「小糯米」則為共同撫養。而楊冪離婚後已有長時間沒見女兒，拋棄行為被狠酸「不配當媽」，不料日前有網友發現她帶著父母到香港，疑似是來找女兒玩，因此怒斥酸民「一派胡言」。

楊冪與劉愷威在2013年結婚後生了一個女兒，雖然離婚後時決定由兩人共同撫養，但愛女其實一直都留在香港，而楊冪也因為工作與疫情的關係，沒有時間親自見女兒，因此被有心網友認為是一位「不稱職的媽媽」。

然而，近日有網友發現楊冪帶著父母到香港，而且楊冪媽媽手上還帶著一大包的玩具跟禮物，讓網友紛紛猜想是要準備去見愛女，於是「不配當媽」的言論再度被翻出來討論。

有網友指出，過去楊冪極力保護愛女不被媒體打擾，也會在手機殼上放著愛女的圖片，還挖出前公公劉丹曾在採訪時透露，楊冪經常與愛女打視訊電話，表示即使平時不在身邊，也盡力陪伴女兒。也有網友提出疑問，「怎麼不是劉愷威帶女兒去北京找楊冪？」，認為網友對楊冪這位媽媽過於苛刻，卻忽略了背後的細節。